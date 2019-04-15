Алтай-Кокс привлекает молодых специалистов

Сотрудники кадровой службы Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в Дне карьеры в Томском политехническом университете.

Формат стендовой сессии позволил совместить общение со студентами и представление наглядной информации об Алтай-Коксе. Учащиеся узнали о вакансиях и востребованных профессиях: предприятию нужны теплотехники, теплоэнергетики, инженеры-конструкторы, специалисты в области химических технологий и другие.

Представители кадровой службы рассказали о специфике производства, возможностях карьерного роста, конкурсах профмастерства и социальных программах на Алтай-Коксе. Студенты заполнили в этот день анкеты на трудоустройство и прохождение практики на заводе.

День карьеры в Томском политехническом университете. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Учащиеся задавали вопросы о том, как войти в программу «Студент Алтай-Кокса». В конкурсном отборе могут принять участие студенты второго и последующих курсов профильных учебных заведений, с успеваемостью не ниже 4,5 балла. Для этого нужно подать заявление в отдел по обучению и развитию персонала Алтай-Кокса. Программа предусматривает выплату стипендий или оплату обучения, прохождение практики, дальнейшее трудоустройство по специальности на предприятие.

Алтай-Кокс развивает партнерство с семью профильными учебными заведениями Сибири, реализует программы по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет дуальное обучение, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.

День карьеры в Томском политехническом университете. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/r

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