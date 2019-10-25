Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) награжден дипломом победителя конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов на территории Алтайского края.

Накануне профессионального праздника — Дня работника автомобильного транспорта — коллектив автотранспортного цеха удостоен награды от Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Алтай-Кокс признан лучшим предприятием региона по безопасным перевозкам. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Автомобилистов поздравили с праздником директор по производству Алтай-Кокса Вадим Валяс и директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.

«Перед вами стоит важная задача — качественно и безопасно осуществлять заводские грузоперевозки и перевозки пассажиров. Вы с этим справляетесь на достойном уровне», — подчеркнул Вадим Валяс.

Алтай-Кокс признан лучшим предприятием региона по безопасным перевозкам. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Грамотами профсоюзного комитета Алтай-Кокса за профессиональные успехи наградили водителей Сергея Кротова и Сергея Швец.

Награжденный Сергей Кротов. Фото: ОАО «Алтай-Кокс» Награжденный Сергей Швец. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Автотранспортный цех Алтай-Кокса образован в 1977 году. Сегодня в подразделении трудятся 183 человека. Автопарк насчитывает 165 единиц техники. Автомобили цеха оборудованы современной системой спутникового мониторинга транспорта (ССМТ), которая повышает безопасность движения и эффективность логистики.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2018 год составила 12 млрд долларов, показатель EBITDA — 3,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА). Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 19%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке. Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке.