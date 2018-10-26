Алтай-Кокс признан самым производительным предприятием региона.

Для составления рейтинга проанализировали данные 5 000 промышленных предприятий, совокупная выручка которых составляет 51% ВВП России, а количество сотрудников — более 5,5 млн человек.
Производительность труда на Алтай-Коксе в 2017 году составила 22,5 млн рублей в год на каждого работника, что на 62% превышает показатель 2016 года.
Такие показатели достигнуты благодаря программам повышения операционной эффективности, развитию Производственной системы, которая охватывает все бизнес-процессы компании и включает набор практик по бережливому производству, рациональной организации рабочих мест, мотивации персонала, подаче инициатив.
О Премии
Премия по производительности — ежегодный проект Делового портала «Управление производством», который стартовал в 2015 году. Главные задачи Премии — предложить промышленным предприятиям новые цели и достойные примеры для развития, предоставить уникальную бенчмаркинговую информацию по ключевым отраслям и промышленности России в целом.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com