Алтай-Кокс провел для школьников практические занятия по химии

На весенних каникулах Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал практические курсы и мастер-классы по химии для учеников профильного класса школы № 15.

Ребята побывали на кафедре химической технологии Алтайского госуниверситета. В современной лаборатории под контролем преподавателя кафедры они проводили химические опыты. Старшеклассники продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний.

На подобных занятиях педагоги глубже, чем на обычных уроках химии, раскрывают отдельные темы, подбирают интересные материалы, организуют исследовательскую работу. Такой подход раскрывает потенциал учеников, помогает им определиться с выбором будущей профессии.

Фоторепортаж о поездке можно посмотреть по ссылке.

Мастер-класс по химии. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе № 15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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