Алтай-Кокс провел патриотические акции в честь Дня Победы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) традиционно в День Великой Победы провел праздничные мероприятия — поздравление ветеранов, патриотические акции и флэш-мобы.

Женсовет Алтай-Кокса провел в городском торговом центре флэш-моб «Песни военных лет». На мероприятии собрались заринские барды, ученики музыкальной школы, горожане.

По традиции в честь Дня Победы бывшим работникам завода — участникам войны и труженикам тыла — оказали финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравил их на дому, вручил памятные подарки.

Патриотическая акция в честь Дня Победы. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Заводчане приняли участие в акции «Вклад моего деда в Победу». Они прислали архивные фотографии родственников-фронтовиков, из которых, как из мозаики, был создан фотоколлаж с центральным изображением известной скульптуры «Воин-освободитель». Баннер с фотоколлажем разместили на городском мемориале славы.

9 Мая Алтай-Кокс организовал для горожан полевую кухню и акцию «Города-герои» с раздачей памятных сувениров. На мемориале славы работала тематическая фотозона с изображением городов-героев.

Алтай-Кокс присоединился к шествию «Бессмертного полка». Заводчанам помогли изготовить в едином дизайнерском стиле портреты родственников-фронтовиков.

Патриотическая акция в честь Дня Победы. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о празднике можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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