Алтай-Кокс провел праздничные мероприятия для ветеранов

В рамках месячника пожилого человека Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал праздничный концерт и вечер отдыха для ветеранов предприятия.

Праздничный концерт и вечер отдыха для ветеранов предприятия "Алтай-Кокс".

Фоторепортаж с праздничного концерта можно посмотреть по ссылке

Ветеранов поздравили директор по производству Вадим Валяс, председатель профкома Алтай-Кокса Игорь Иушин и представитель администрации Заринска Сергей Иванов.

Памятными подарками поощрили семейные пары ветеранов, отметивших 40-летие супружества. Это семьи Владимира Георгиевича и Нины Максимовны Баженовых, Михаила Васильевича и Антонины Григорьевны Аплеухиных.

Для ветеранов подготовили викторины, конкурсы и концертную программу с выступлениями творческих коллективов ДК «Строитель».

Весь месяц пенсионеры посещают завод и родные цеха с экскурсиями, участвуют в городских мероприятиях: фотоконкурсах, выставках, спортивных соревнованиях. Женсовет Алтай-Кокса провел для них интерактивную игру «Поле чудес». Участники и победители получили ценные подарки от предприятия.

Своим пенсионерам завод перечислил к празднику единовременную материальную помощь. А также выделил совету ветеранов средства на посещение 60 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы.

Справка:

В 2019 году на социальную поддержку своих пенсионеров Алтай-Кокс планирует направить более 17 млн рублей. Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. Сегодня ветеранская организация Алтай-Кокса насчитывает более 2400 человек.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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