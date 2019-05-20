Алтай-Кокс провел волейбольный турнир

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел открытый городской турнир по волейболу, в котором приняли участие около 120 спортсменов.

В борьбу вступили восемь мужских и пять женских команд. Особенно напряженной была финальная игра между командами МВД и цеха улавливания Алтай-Кокса. С небольшим отрывом (всего в три очка) победу одержала заводская команда. Замкнули тройку лидеров спортсмены коксового отделения № 2 Алтай-Кокса.

У женщин золото и серебро завоевали в команды городских организаций. Бронза досталась спортсменкам управления экологии Алтай-Кокса.

Турнир по волейболу. Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Все финалисты получили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Турнир по волейболу. Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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