Алтай-Кокс расширяет парк железнодорожной техники

Благодаря установленному на локомотиве дизель-генератору с улучшенными эксплуатационными и экологическими показателями, он потребляет на 15% меньше дизельного топлива.
Новый тепловоз более безопасный для обслуживающих его локомотивных бригад. В нем предусмотрена защита от ошибок при эксплуатации, которая минимизирует влияние человеческого фактора.
Кабина тепловоза оборудована кондиционером, холодильником, электроплитой, эргономичным пультом управления и креслами, что улучшает условия труда машинистов.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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