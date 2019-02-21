Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
16

Алтай-Кокс расширяет парк железнодорожной техники

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) приобрел новый тепловоз ТЭМ9, который будет задействован в маневровой и грузовой работе железнодорожного цеха. Электрическая передача обеспечивает более высокую надежность и ремонтопригодность локомотива по сравнению с аналогичной техникой с гидравлической передачей.

Новый тепловоз.
Новый тепловоз.
ОАО "Алтай-Кокс"

Благодаря установленному на локомотиве дизель-генератору с улучшенными эксплуатационными и экологическими показателями, он потребляет на 15% меньше дизельного топлива.

Новый тепловоз более безопасный для обслуживающих его локомотивных бригад. В нем предусмотрена защита от ошибок при эксплуатации, которая минимизирует влияние человеческого фактора.

Кабина тепловоза оборудована кондиционером, холодильником, электроплитой, эргономичным пультом управления и креслами, что улучшает условия труда машинистов.

Новый тепловоз.
Новый тепловоз.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость