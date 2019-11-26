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Алтай-Кокс расширяет парк железнодорожной техники

Алтай-Кокс (входит в группу НЛМК) приобрел новый снегоуборочный поезд марки СМ-7Н, который обеспечит более эффективную уборку станционных железнодорожных путей от снега, наледи и загрязнений. Современную модель от предшественника — снегоуборочного поезда СМ-2М — отличает повышенная надежность и комфортабельность.

Новый снегоуборочный поезд.
Новый снегоуборочный поезд.
ОАО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж о запуске нового снегоуборочного поезда можно посмотреть по ссылке

Снегоуборочный поезд оснащен дисплеем автоматического управления, двигателем нового типа, который позволяет экономить дизельное топливо на 16% при тех же технических характеристиках. В новом локомотиве применена усовершенствованная технология сбора и выгрузки снега: металлические пластинчатые конвейеры заменены на резиновый материал. Кабина поезда оборудована кондиционерами, утепленными полами, что улучшает условия труда машинистов.

Новый снегоуборочный поезд.
Новый снегоуборочный поезд.
ОАО «Алтай-Кокс»
Новый снегоуборочный поезд.
Новый снегоуборочный поезд.
ОАО «Алтай-Кокс»
Новый снегоуборочный поезд.
Новый снегоуборочный поезд.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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