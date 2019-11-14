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Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы

В преддверие 75-й годовщины Победы сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) реализуют волонтерский проект по художественному оформлению фасада одного из домов Заринска.

Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы
Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

Художественное граффити, по замыслу инициаторов проекта, должно напоминать людям о героях, отдавших свои жизни за Отечество и подаривших нам мирное небо.

Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы
Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Заводские волонтеры выбрали способ коллективного финансирования проекта «Мирное небо» на платформе краудфандинга Планета.ру. Для продвижения идеи они подготовили мотивационный видеоролик, в съемках которого приняло участие около 100 горожан.

Видеоролик можно посмотреть по ссылке

Инициатива сотрудников Алтай-Кокса уже нашла поддержку у благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК. Благодаря средствам фонда разработали тематическую концепцию оформления фасада дома.

Художественный проект, который украсит город и сохранит память о земляках-победителях, поддержала также администрация Заринска.

Справка:

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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