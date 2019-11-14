Алтай-Кокс реализует проект к 75-летию Победы

Художественное граффити, по замыслу инициаторов проекта, должно напоминать людям о героях, отдавших свои жизни за Отечество и подаривших нам мирное небо.
Заводские волонтеры выбрали способ коллективного финансирования проекта «Мирное небо» на платформе краудфандинга Планета.ру. Для продвижения идеи они подготовили мотивационный видеоролик, в съемках которого приняло участие около 100 горожан.
Видеоролик можно посмотреть по ссылке
Инициатива сотрудников Алтай-Кокса уже нашла поддержку у благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК. Благодаря средствам фонда разработали тематическую концепцию оформления фасада дома.
Художественный проект, который украсит город и сохранит память о земляках-победителях, поддержала также администрация Заринска.
Справка:
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com