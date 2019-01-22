Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил в 2018 году более 110 млн рублей на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты.

На теплоэлектроцентрали приступили к внедрению системы блокировки источников энергии LOTO*. Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ.

На предприятии открыли учебно-тренировочный полигон для отработки навыков безопасного поведения в замкнутых пространствах — цистернах, конвейерах, бункерах, коллекторах и других.

Приобрели современную пожарную автоцистерну, оснащенную инновационными средствами пожаротушения, что повысит эффективность работы пожарно-аварийной спасательной службы.

Более 900 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.

В 2018 году Алтай-Кокс занял первое место в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

* LOTO — Lock-Оut/Tag-Оut (блокируй — информируй)