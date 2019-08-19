Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты. Приобрели два тренажера, на которых сотрудники отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи.
На теплоэлектроцентрали внедрили систему блокировки источников энергии LOTO. Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ.
Более 400 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.
Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
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