Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты.
Приобрели два тренажера-манекена, на которых сотрудники отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Установили учебный полигон для отработки практических навыков безопасного поведения на высоте.
На теплоэлектроцентрали внедрили систему блокировки источников энергии LOTO*. Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность при проведении работ.
Более 1300 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.
Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com
*LOTO — Lock-Оut/Tag-Оut (блокируй — информируй)