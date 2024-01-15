Алтай не сразу строился. Какие районы Алтайского края празднуют юбилей 15 января

Районы-юбиляры
- Бурлинский,
- Крутихинский,
- Петропавловский,
- Романовский,
- Суетский,
- Табунский,
- Третьяковский,
- Целинный,
- Шелаболихинский.
15 января муниципалитетам исполняется 80 лет.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1944 года в составе Алтайского края были образованы новые районы. О том, какие муниципалитеты нашего региона сегодня отмечают юбилейную дату, расскажет altapress.ru.
15 января муниципалитетам исполняется 80 лет.
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