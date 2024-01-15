15 января
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Жизнь

Алтай не сразу строился. Какие районы Алтайского края празднуют юбилей 15 января

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1944 года в составе Алтайского края были образованы новые районы. О том, какие муниципалитеты нашего региона сегодня отмечают юбилейную дату, расскажет altapress.ru.

Поле подсолнухов в Бурлинском районе.
Поле подсолнухов в Бурлинском районе.
Павел Запруднов.

Районы-юбиляры

  • Бурлинский,
  • Крутихинский,
  • Петропавловский,
  • Романовский,
  • Суетский,
  • Табунский,
  • Третьяковский,
  • Целинный,
  • Шелаболихинский.

15 января муниципалитетам исполняется 80 лет.

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