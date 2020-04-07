«Алтай-пригород» отменит несколько электричек

С 8 по 30 апреля включительно отменяются электропоезда:
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36),
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25),
- № 6232 Барнаул — Заринская (отправление в 18:14, прибытие в 20:17).
12 и 19 апреля отменяется электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
13, 20 и 27 апреля отменяется электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55) и назначается электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление со станции Озерки в 5:35, прибытие на станцию Барнаул в 6:55).
С 8 по 30 апреля электричка из Барнаула в Ребриху будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям:
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06),
- -№ 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).
С 13 по 30 апреля рейс Барнаул — Алейская — Рубцовск «Просторы Алтая» будет выполняться по субботам и воскресеньям в нечетные дни скорым пригородным поездам:
- № 6131/6133 Барнаул — Алейская — Рубцовск «Просторы Алтая», (отправление в 08:36, прибытие в 12:46),
- № 6134/6132 Рубцовск — Алейская — Барнаул «Просторы Алтая», (отправление в 15:56, прибытие в 19:58).
С 25 апреля назначаются электропоезда:
- № 6224 Барнаул — Заринская, ежедневно, кроме вторника и пятницы (отправление в 8:31, прибытие в 10:35),
- № 6227 Заринская — Барнаул, ежедневно, кроме вторника и пятницы (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
Остальных пригородных поездов изменения не коснутся.
«Корректировка графика курсирования пригородных поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — пояснили в компании «Алтай-Пригород».
Отмечается, что значительно снизилась загрузка поездов. С 21 марта более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.