«Алтай-пригород» отменит несколько электричек

С 8 апреля в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов. Несколько электричек отменят, рассказали в краевом минтрансе. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

С 8 по 30 апреля включительно отменяются электропоезда:

№ 6020 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18:36 , прибытие в 20:36),

отправление в 18:36 прибытие в 20:36), № 7105 Заринская — Барнаул ( отправление в 6:50 , прибытие в 8:25),

отправление в 6:50 прибытие в 8:25), № 6232 Барнаул — Заринская ( отправление в 18:14 , прибытие в 20:17).

12 и 19 апреля отменяется электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

13, 20 и 27 апреля отменяется электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55) и назначается электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление со станции Озерки в 5:35, прибытие на станцию Барнаул в 6:55).

В электричке. altapress.ru

С 8 по 30 апреля электричка из Барнаула в Ребриху будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям:

№ 6111 Барнаул — Ребриха ( отправление в 9:04 , прибытие в 12:06),

отправление в 9:04 прибытие в 12:06), -№ 6112 Ребриха — Барнаул ( отправление в 13:38 , прибытие в 16:36).

С 13 по 30 апреля рейс Барнаул — Алейская — Рубцовск «Просторы Алтая» будет выполняться по субботам и воскресеньям в нечетные дни скорым пригородным поездам:

№ 6131/6133 Барнаул — Алейская — Рубцовск «Просторы Алтая», ( отправление в 08:36 , прибытие в 12:46),

отправление в 08:36 прибытие в 12:46), № 6134/6132 Рубцовск — Алейская — Барнаул «Просторы Алтая», ( отправление в 15:56 , прибытие в 19:58).

С 25 апреля назначаются электропоезда:

№ 6224 Барнаул — Заринская , ежедневно , кроме вторника и пятницы ( отправление в 8:31 , прибытие в 10:35),

ежедневно кроме вторника и пятницы отправление в 8:31 прибытие в 10:35), № 6227 Заринская — Барнаул , ежедневно , кроме вторника и пятницы ( отправление в 14:40 , прибытие в 16:47).

Остальных пригородных поездов изменения не коснутся.

«Корректировка графика курсирования пригородных поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — пояснили в компании «Алтай-Пригород».

Отмечается, что значительно снизилась загрузка поездов. С 21 марта более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.