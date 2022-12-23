Алтай собирается сотрудничать с Индией и продавать ей панты, мумие и орехи кедра

Глава Республики Алтай отметил, что сотрудничество с Индией может быть плодотворным и выгодным. Алтай может начать поставлять в Индию уникальные товары, такие как панты и сухие рога марала, кедровый орех, мумие, мясная продукция из конины и баранины.
В свою очередь регион готов закупать чай, кофе, какао, товары IT-отрасли у Индии.
Возможно развитие туризма из Индии в Горный Алтай, подчеркнул Олег Хорохордин. А также обучение индийских студентов в Горно-Алтайском государственном университете.
Глава региона отметил большой потенциал совместных проектов в сфере культуры. Например, проведение дней индийской культуры и выставок индийских художников на Алтае. Выступления алтайских исполнителей на площадках Индии в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества.
Центр поддержки экспорта Республики Алтай и Торгово-промышленная палата региона уже провели две встречи онлайн с индийскими партнерами по вопросам экспорта мумие и бальзамов, туристических услуг, продукции мараловодства.
В 2023 году запланирована бизнес-миссия индийских предпринимателей в Республику Алтай, сообщили в региональном правительстве.
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