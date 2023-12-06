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Алтай в формировании культурно-цивилизационного кода России

12 декабря в туристическом центре «Горная Аптека» состоится встреча с народным писателем, популяризатором науки, автором многотомника «Слово об Алтае» Бронтоем Бедюровым.

Туристический центр «Горная Аптека».
Туристический центр «Горная Аптека».
Источник: туристический центр «Горная Аптека».

Говорить там будут о культурно-цивилизационном коде России и роли Алтая в нем.

Гости смогут принять участие в дискуссии, задать вопросы, приобрести книги и провести настоящее кросскультурное исследование.


Мероприятие посвящено возрождению истинной русской многонациональной, советской культуре с целью осмыслить вызовы современности. И сформулировать свои чаяния и надежды, — рассказывают организаторы.

Приглашаются мастера, художники, авторы, искусствоведы, библиографы, ученые, преподаватели, студенты и все ценители культуры.

Афиша встречи с народным писателем, популяризатором науки, автором многотомника «Слово об Алтае» Бронтоем Бедюровым.
Афиша встречи с народным писателем, популяризатором науки, автором многотомника «Слово об Алтае» Бронтоем Бедюровым.
Источник: туристический центр «Горная Аптека».

Барнаул, ул. Ползунова 42
12 декабря, 15:00
Подробности по телефонам: +7 (3852) 53-62-67, +7(962)-793-1007

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