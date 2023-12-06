Алтай в формировании культурно-цивилизационного кода России

Говорить там будут о культурно-цивилизационном коде России и роли Алтая в нем.
Гости смогут принять участие в дискуссии, задать вопросы, приобрести книги и провести настоящее кросскультурное исследование.
Мероприятие посвящено возрождению истинной русской многонациональной, советской культуре с целью осмыслить вызовы современности. И сформулировать свои чаяния и надежды, — рассказывают организаторы.
Приглашаются мастера, художники, авторы, искусствоведы, библиографы, ученые, преподаватели, студенты и все ценители культуры.
Барнаул, ул. Ползунова 42
12 декабря, 15:00
Подробности по телефонам: +7 (3852) 53-62-67, +7(962)-793-1007
18+