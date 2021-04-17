Алтай вошел в тройку худших регионов по обеспечению сирот квартирами

Кабардино-Балкария, Курганская область, Алтайский край, Республика Алтай и Тува признаны худшими регионами по показателям освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году.
«Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот», — утверждает официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным СК, в Республике Алтай не смогли израсходовать 66% выделенных средств. При этом жильем обеспечено лишь 5% сирот, качество некоторого уже вызывает вопросы следователей.
В Алтайском крае не освоили более 68% выделенных денежных средств. Жильем обеспечены также 5%. Это в три раза меньше общероссийского показателя.
В регионе право на жилье на 1 января имеют 5973 сироты. При этом в 2020 году из федерального бюджета на эти цели выделили 926 млн рублей и 285 млн рублей из регионального.
Больше половины денег не освоили и, по заверению местных властей, вернули в бюджет.
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин еще в конце марта потребовал тщательно изучить этот момент и удостовериться, что неосвоенные денежные средства действительно вернулись по назначению.
Также он остался недоволен безынициативностью подчиненных, которые в рамках расследования уголовного дела ограничиваются формальным подходом, не опрашивают причастных должностных лиц в полном объеме.