Алтай возглавил народный рейтинг самых экологически чистых мест России

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие регионы, по мнению россиян, являются самыми экологически чистыми и по какой причине. Алтай (участники не разделяли Алтайский край и Республику Алтай) оказался на первом месте.

Россияне выделяли места по нескольким критериям: природное разнообразие, чистота воздуха и водоемов, отсутствие загрязняющих производств, лишнего шума и света.

Судя по рейтингу, 54% голосующих считают Алтай самым экологичным регионом страны. На это повлияли природные богатства Алтая, особенно большое количество рек и озер. На втором месте оказалась Карелия, за нее проголосовали 35%. Кавказ и Камчатка получили 27% и 24% голосов соответственно.

Телецкое озеро. altzapoved.ru

Богатство природы в регионе стало приоритетным фактором для 71% респондентов. 43% участников опроса отмечали чистый воздух, 40% — наличие чистых водоемов, 32% — отсутствие производств в чертах населенных пунктов.

16% респондентов ценят регионы за отсутствие излишнего шума и светового загрязнения, а 13% выделяют особое внимательное и бережливое отношение населения регионов к экологической обстановке родного края.

Природа.

Среди прочих факторов — чистые улицы (9%), большое количество экологических программ в регионе (7%), удаленность населенных пунктов от подавляющего количества источников экологического загрязнения (6%), внимательное отношение к утилизации мусора (4%) и другие менее распространенные факторы, которые набрали около 6%.