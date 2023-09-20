Алтай здорового человека. В каких регионах Сибири наиболее популярен ЗОЖ

Сибирские здоровяки

Наиболее здоровый образ жизни ведут жители Юго-Запада Сибири. Первое место в округе и 29 — в целом по стране, заняла Омская область, набравшая свыше 70 баллов. Это на 11% больше, чем в 2021 году. По темпам прироста Омская область также вошла в тройку лучших в Сибири.

На втором месте оказалась Республика Тыва с 65,9 балла. Она показала наименьший прирост в СФО, за год улучшив свой результат всего на полпроцента и заняв 40 место в общероссийском рейтинге.

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Здоровый Алтай и нездоровый Алтай

Замкнул тройку лидеров Алтайский край, набравший 65,7 балла и расположившийся на 41 строке всероссийского списка. Это на 2,7% больше, чем в предыдущем году, однако по сравнению с соседями темп прироста все равно невысокий — ниже только в Тыве.

Из этой статистики очевидно, что списать слабые темпы оздоровления Алтайского края и Тывы на эффект высокой базы нельзя, поскольку пример Омской области это начисто опровергает.

Что касается Республики Алтай, то здесь и темпы плохие (+5,9%), и сам показатель составил 59,2 балла. В общероссийском рейтинге регион находится на 58 месте, в сибирском — на шестом. По темпам роста республика вместе с Кузбассом замкнула тройку антилидеров Сибири.

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Антилидеры Сибири

Аутсайдерами округа стали его восточные регионы: Красноярский край, Иркутская область и Республика Хакасия. Последняя вошла также в пятерку аутсайдеров и всероссийского списка, заняв 81 место из 85 (по новым регионам данных пока нет) и набрав всего 36,6 балла. Это худший результат в СФО.

Несколько выше показатели Иркутской области — 46,3 балла. Она заняла 76 строку рейтинга. Зато темпы улучшения здесь самые высокие в Сибири: +15,8% за год. Красноярский край замкнул тройку антилидеров с результатом 49,8 балла и 72 местом в общероссийском рейтинге. Балл региона на 8,5% больше, чем в предыдущем году.