28 октября
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Жизнь

«Алтайэнергосбыт» определил «самую мобильную деревню» Алтайского края

«Алтайэнергосбыт» подвёл итоги конкурса «Самая мобильная деревня» Алтайского края. Главный приз — комплект для беспроводного интернета (Wi-Fi) с оплаченным годовым пакетом получили жители села Покровка Мамонтовского района. Они активнее остальных регистрировались в «Личном кабинете клиента» на сайте и в мобильном приложении энергокомпании, а также подписывались на получение электронных квитанций за электроэнергию.

«Алтайэнергосбыт» определил «самую мобильную деревню» Алтайского края.
«Алтайэнергосбыт» определил «самую мобильную деревню» Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Мы на протяжении многих лет развиваем дистанционные сервисы, чтобы нашим клиентам было удобно передавать показания счётчиков, оплачивать электроэнергию, а также решать любые вопросы с компанией удалённо. Но большая часть наших абонентов — жители сёл, где не всегда есть устойчивый интернет-сигнал, поэтому мы решили помочь самому активному и дружному селу Алтайского края, в котором число пользователей личным кабинетом выросло в 6,5 раза, — отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

Глава Мамонтовского района Сергей Волчков в свою очередь сообщил, что село Покровка по праву будет носить звание самой мобильной деревни Алтайского края: «Жители населённого пункта поставили перед собой правильную цель и получили отличный результат».

Кроме того, призёры конкурса — ещё шесть населённых пунктов — получили от энергокомпании спортивный инвентарь. Так, за второе место жителям сёл Чистоозёрка, Камышенка и Харитоново Завьяловского района переданы теннисные столы и теннисные наборы (сетки, мячи, ракетки). За третье место жители сёл Сентелек и Малый Бащелак Чарышского района, а также посёлка Кировский Локтевского района получили волейбольные сетки и мячи. Инвентарь будет установлен в местных спортивных залах, домах культуры, школах, где сельское население сможет заниматься спортом.

В современном мире жизненно важным становится мобильность. И она не всегда заключается в мобильном интернете, а часто — ещё и в здоровом образе жизни. Что может быть лучше, чем занятие спорта. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух, поэтому такие подарки — отличный импульс для сохранения мобильности, — прокомментировал заместитель главы Завьяловского района по социальным вопросам Александр Савинов.

Всего на участие в акции было подано более 100 заявок от администраций сельских поселений региона.

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