«Алтайэнергосбыт» определил «самую мобильную деревню» Алтайского края.

«Алтайэнергосбыт» подвёл итоги конкурса «Самая мобильная деревня» Алтайского края. Главный приз — комплект для беспроводного интернета (Wi-Fi) с оплаченным годовым пакетом получили жители села Покровка Мамонтовского района. Они активнее остальных регистрировались в «Личном кабинете клиента» на сайте и в мобильном приложении энергокомпании, а также подписывались на получение электронных квитанций за электроэнергию.

Мы на протяжении многих лет развиваем дистанционные сервисы, чтобы нашим клиентам было удобно передавать показания счётчиков, оплачивать электроэнергию, а также решать любые вопросы с компанией удалённо. Но большая часть наших абонентов — жители сёл, где не всегда есть устойчивый интернет-сигнал, поэтому мы решили помочь самому активному и дружному селу Алтайского края, в котором число пользователей личным кабинетом выросло в 6,5 раза, — отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

Глава Мамонтовского района Сергей Волчков в свою очередь сообщил, что село Покровка по праву будет носить звание самой мобильной деревни Алтайского края: «Жители населённого пункта поставили перед собой правильную цель и получили отличный результат».

Кроме того, призёры конкурса — ещё шесть населённых пунктов — получили от энергокомпании спортивный инвентарь. Так, за второе место жителям сёл Чистоозёрка, Камышенка и Харитоново Завьяловского района переданы теннисные столы и теннисные наборы (сетки, мячи, ракетки). За третье место жители сёл Сентелек и Малый Бащелак Чарышского района, а также посёлка Кировский Локтевского района получили волейбольные сетки и мячи. Инвентарь будет установлен в местных спортивных залах, домах культуры, школах, где сельское население сможет заниматься спортом.

В современном мире жизненно важным становится мобильность. И она не всегда заключается в мобильном интернете, а часто — ещё и в здоровом образе жизни. Что может быть лучше, чем занятие спорта. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух, поэтому такие подарки — отличный импульс для сохранения мобильности, — прокомментировал заместитель главы Завьяловского района по социальным вопросам Александр Савинов.

Всего на участие в акции было подано более 100 заявок от администраций сельских поселений региона.