«Алтайэнергосбыт» вручил премию национального конкурса «Золотая опора» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Генеральному директору ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Евгению Гостееву со словами глубокой признательности энергетики вручили статуэтку «Золотая опора», памятные диплом и подарки, посетив штаб-квартиру предприятия.
Напомним, конкурс «Золотая опора» проводился среди клиентов энергосбытовых компаний российского энергохолдинга Группа «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт». 5 победителей, в число которых вошло ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», и 45 призёров премии «Золотая опора» — 2021 на территории Алтайского края и Республики Алтай были названы энергосбытовой компанией ещё весной. До конца текущего года энергетики планируют побывать у каждого своего надёжного партнёра и лично поблагодарить за взаимовыгодное и успешное сотрудничество.