«Алтайэнергосбыт» вручил премию национального конкурса «Золотая опора» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

АО «Алтайэнергосбыт» вручил диплом победителя национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2021 ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Более 12 лет компания успешно занимается реализацией нефтепродуктов отличного качества на территории сибирских регионов, развивает собственную сеть АЗС, где поддерживаются современные стандарты обслуживания, а в отношениях с энергокомпанией предприятие зарекомендовало себя как надежный партнёр, безукоризненно выполняющий взятые обязательства.

Евгению Гостееву вручили статуэтку «Золотая опора». ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

Генеральному директору ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Евгению Гостееву со словами глубокой признательности энергетики вручили статуэтку «Золотая опора», памятные диплом и подарки, посетив штаб-квартиру предприятия.

Напомним, конкурс «Золотая опора» проводился среди клиентов энергосбытовых компаний российского энергохолдинга Группа «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт». 5 победителей, в число которых вошло ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», и 45 призёров премии «Золотая опора» — 2021 на территории Алтайского края и Республики Алтай были названы энергосбытовой компанией ещё весной. До конца текущего года энергетики планируют побывать у каждого своего надёжного партнёра и лично поблагодарить за взаимовыгодное и успешное сотрудничество.