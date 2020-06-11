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Жизнь

Стало известно, на каких языках говорят жители Алтайского края

Алтайкрайстат ко Дню России рассказал, люди каких национальностей живут на территории региона и какими языками они владеют. Русские составляют 92%, по данным десятилетней давности.

В день славянской письменности и культуры в Барнауле прошел крестный ход.
В день славянской письменности и культуры в Барнауле прошел крестный ход.
Мария Стрыгина

К русским себя отнесли 2,2 млн человек или более 92% жителей региона. Также в крае проживают более 50,7 тыс. немцев, 32,2 тыс. украинцев, чуть менее 8 тыс. казахов и 6,8 тыс. татар.

В 2010 году в регионе самыми малочисленными стали орочи, саамы, кряшены, тофалары, чуванцы и другие. В ходе переписи-2010 удалось отыскать лишь по одному представителю этих редких национальностей.

Русским языком в 2010 году владели 98,8% жителей. Из других самыми распространенными были английский и немецкий. О владении ими сообщили, соответственно, 2,52% и 1,74% населения.

По 5,8 тыс. человек (0,24%) знают казахский и армянский языки.

Далее следуют азербайджанский, французский, узбекский, татарский и цыганский языки.

Подавляющее большинство жителей Алтайского края имеют российское гражданство. У более 1,2 тыс. человек — гражданство двойное и почти у тысячи лиц гражданства не было вовсе.

«Единственным источником сведений о национальном составе населения являются сегодня переписи, а данные заполняются в соответствии с самоопределением опрашиваемых. Насколько за последнее десятилетие в регионе изменился национальный состав, нам вскоре покажет предстоящая Всероссийская перепись населения», — подчеркнула начальник Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Новая Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году.

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