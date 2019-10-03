Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 0°C
45

«Алтайкрайэнерго»: будущее энергетики в руках наших молодых ученых

В пятницу, 27 сентября, завершился конкурс инновационных проектов Международного конгресса Soft skills — стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития. Более тридцати проектов было заявлено в конкурсе. Инженер отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» Дмитрий Боярков вошел в тройку победителей, заняв почетное второе место. Его проект «Программный комплекс для риск-ориентированного управления состоянием оборудования электрических сетей» признан перспективным для внедрения в деятельность предприятий энергетической отрасли России и ближнего зарубежья.

Награждение инженера отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» Дмитрия Бояркова.
Награждение инженера отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» Дмитрия Бояркова.
Источник: АО «Алтайкрайэнерго».

Дмитрий Боярков,
инженер отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго»:

К сожалению, электрические сети нашей страны во многих регионах уже сильно устарели и достаточно часто выходят из строя. Мой проект направлен на то, чтобы научно обосновано выявить наиболее ненадежное электрооборудование и заменить либо отремонтировать его в самые оптимальные сроки. Это позволит на качественно новом уровне формировать инвестиционные и ремонтные программы электросетевых компаний, что, в конечном итоге, приведет к повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Дмитрий — выпускник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, соискатель ученой степени кандидата технических наук при кафедре электрификации производства и быта. В июне 2017 года пришел трудиться в компанию «Алтайкрайэнерго». За это время остался верен науке и активно изучает проблемные стороны электросетевого хозяйства региона, разрабатывая новые способы оптимизации работы энергетических предприятий. В прошлом году проект молодого ученого «Разработка риск-ориентированной системы управления состоянием электросетевых активов» стал победителем федеральной грантовой программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Он получил федеральное финансирование в размере 500 тысяч рублей на проведение научных исследований сроком не более двух лет.

Сергей Приб,
генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»:

Современный мир требует от каждого развитого предприятия конкурентоспособного интеллектуального фонда. Мы выработали для себя четкий пошаговый формат оптимизации деятельности «Алтайкрайэнерго» — одной из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края. Он охватывает все векторы работы предприятия: от тщательного анализа проблемного поля или вопросов, требующих новых подходов, до реализации инициатив и проектов молодых ученых на региональном и федеральном уровне. Мы убеждены, интеграция науки и молодости способствует повышению инновационных результатов компании. Научные труды этих перспективных специалистов никогда не остаются незамеченными, ведь в их руках будущее энергетики страны.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость