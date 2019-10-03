«Алтайкрайэнерго»: будущее энергетики в руках наших молодых ученых

Дмитрий Боярков,
инженер отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго»:
К сожалению, электрические сети нашей страны во многих регионах уже сильно устарели и достаточно часто выходят из строя. Мой проект направлен на то, чтобы научно обосновано выявить наиболее ненадежное электрооборудование и заменить либо отремонтировать его в самые оптимальные сроки. Это позволит на качественно новом уровне формировать инвестиционные и ремонтные программы электросетевых компаний, что, в конечном итоге, приведет к повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.
Дмитрий — выпускник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, соискатель ученой степени кандидата технических наук при кафедре электрификации производства и быта. В июне 2017 года пришел трудиться в компанию «Алтайкрайэнерго». За это время остался верен науке и активно изучает проблемные стороны электросетевого хозяйства региона, разрабатывая новые способы оптимизации работы энергетических предприятий. В прошлом году проект молодого ученого «Разработка риск-ориентированной системы управления состоянием электросетевых активов» стал победителем федеральной грантовой программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Он получил федеральное финансирование в размере 500 тысяч рублей на проведение научных исследований сроком не более двух лет.
Сергей Приб,
генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»:
Современный мир требует от каждого развитого предприятия конкурентоспособного интеллектуального фонда. Мы выработали для себя четкий пошаговый формат оптимизации деятельности «Алтайкрайэнерго» — одной из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края. Он охватывает все векторы работы предприятия: от тщательного анализа проблемного поля или вопросов, требующих новых подходов, до реализации инициатив и проектов молодых ученых на региональном и федеральном уровне. Мы убеждены, интеграция науки и молодости способствует повышению инновационных результатов компании. Научные труды этих перспективных специалистов никогда не остаются незамеченными, ведь в их руках будущее энергетики страны.