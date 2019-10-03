«Алтайкрайэнерго»: будущее энергетики в руках наших молодых ученых

В пятницу, 27 сентября, завершился конкурс инновационных проектов Международного конгресса Soft skills — стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития. Более тридцати проектов было заявлено в конкурсе. Инженер отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» Дмитрий Боярков вошел в тройку победителей, заняв почетное второе место. Его проект «Программный комплекс для риск-ориентированного управления состоянием оборудования электрических сетей» признан перспективным для внедрения в деятельность предприятий энергетической отрасли России и ближнего зарубежья.

Дмитрий Боярков,

инженер отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго»:

К сожалению, электрические сети нашей страны во многих регионах уже сильно устарели и достаточно часто выходят из строя. Мой проект направлен на то, чтобы научно обосновано выявить наиболее ненадежное электрооборудование и заменить либо отремонтировать его в самые оптимальные сроки. Это позволит на качественно новом уровне формировать инвестиционные и ремонтные программы электросетевых компаний, что, в конечном итоге, приведет к повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Дмитрий — выпускник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, соискатель ученой степени кандидата технических наук при кафедре электрификации производства и быта. В июне 2017 года пришел трудиться в компанию «Алтайкрайэнерго». За это время остался верен науке и активно изучает проблемные стороны электросетевого хозяйства региона, разрабатывая новые способы оптимизации работы энергетических предприятий. В прошлом году проект молодого ученого «Разработка риск-ориентированной системы управления состоянием электросетевых активов» стал победителем федеральной грантовой программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Он получил федеральное финансирование в размере 500 тысяч рублей на проведение научных исследований сроком не более двух лет.

Сергей Приб,

генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»: