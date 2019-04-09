«Алтайкрайэнерго» напоминает правила безопасности при наводнении

В «Алтайкрайэнерго» работы, направленные на безаварийное прохождение паводкового периода, проведены заблаговременно: согласно плану профилактических мероприятий, проверено водооткачивающее оборудование и вся необходимая спецтехника. Персонал компании прошел тренировки по откачке и отводу воды из зон подтопления.
Однако, во избежание несчастных случаев в период паводка, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует помнить, что сочетание воды и электричества крайне опасно для людей и животных, попавших в зону поражения. Компания «Алтайкрайэнерго» напоминает простые правила, которые сохранят жизнь и здоровье в случае повышения уровня воды:
- Несмотря на то, что о возможном наводнении население в обязательном порядке оповещается через средства массовой информации или с помощью сирен, жителям прибрежной территории необходимо проявлять бдительность и обращать внимание на уровень воды в водоеме. При возможном подтоплении здания необходимо обесточить дом и хозяйственные постройки, плотно закрыть окна и двери, перейти в безопасное место. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают подачу электроэнергии на всей территории подтопления.
- Не приближайтесь к электроустановкам (трансформаторным подстанциям, распределительным устройствам, опорам воздушных линий электропередачи), которые попали в зону подтопления.
- Помните, что провод, лежащий на земле, может находиться под напряжением и представляет собой смертельную опасность. Нельзя подходить к нему ближе, чем на восемь метров. Оповестите об этом окружающих людей, чтобы исключить их приближение к месту обрыва провода, и позвоните в аварийные службы.
- Потоки талых вод могут вызвать наклон опор линий электропередач и провисание проводов. Это уменьшает безопасное расстояние до них. Следует помнить, что поражение электрическим током может наступить не только при непосредственном прикосновении, но и при приближении к проводам на недопустимое расстояние.
- Разъясните детям меры предосторожности в период паводка. Напомните им, что нельзя отключать и подключать электричество мокрыми руками, так как вода хорошо проводит ток.
- Заранее примите меры по эвакуации домашних животных. Они могут попасть зону поражения электрическим током и вызвать панику у окружающих людей.
- Ни в коем случае не следует самостоятельно устранять неисправности электрооборудования.
- При возвращении в жилище после затопления не забывайте, что использовать электрические розетки можно только после их полного высыхания.
И главное правило: сохраняйте самообладание, действуйте быстро, но без суеты. Предупредите об угрозе подтопления своих близких и соседей, напомните им о соблюдении данных правил. Обязательно окажите помощь престарелым, больным и одиноким людям.
О фактах повреждения и затопления подстанций и линий электропередач жители Алтайского края могут сообщить по телефону «Горячей линии» АО «СК Алтайкрайэнерго»: 8−800−700−70−83. Ваш звонок поможет сократить время восстановительных и ремонтных работ.