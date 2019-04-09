«Алтайкрайэнерго» напоминает правила безопасности при наводнении

Жители нашего региона всегда с трепетом ждут наступление весны. И связано это не только с желанием насладиться теплом, в этот период нарастает угроза подтопления. Ежегодно несколько районов Алтайского края страдают от этой стихии. Аномально теплая погода уже вызвала первую волну весеннего половодья. Несмотря на то, что в этом году зима была малоснежной, и прогнозы подтопления значительно ниже, ожидается вторая волна поводка, интенсивность которой будет напрямую зависеть осадков.

В «Алтайкрайэнерго» работы, направленные на безаварийное прохождение паводкового периода, проведены заблаговременно: согласно плану профилактических мероприятий, проверено водооткачивающее оборудование и вся необходимая спецтехника. Персонал компании прошел тренировки по откачке и отводу воды из зон подтопления.

Однако, во избежание несчастных случаев в период паводка, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует помнить, что сочетание воды и электричества крайне опасно для людей и животных, попавших в зону поражения. Компания «Алтайкрайэнерго» напоминает простые правила, которые сохранят жизнь и здоровье в случае повышения уровня воды:

Несмотря на то , что о возможном наводнении население в обязательном порядке оповещается через средства массовой информации или с помощью сирен , жителям прибрежной территории необходимо проявлять бдительность и обращать внимание на уровень воды в водоеме. При возможном подтоплении здания необходимо обесточить дом и хозяйственные постройки , плотно закрыть окна и двери , перейти в безопасное место. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают подачу электроэнергии на всей территории подтопления.

что о возможном наводнении население в обязательном порядке оповещается через средства массовой информации или с помощью сирен жителям прибрежной территории необходимо проявлять бдительность и обращать внимание на уровень воды в водоеме. При возможном подтоплении здания необходимо обесточить дом и хозяйственные постройки плотно закрыть окна и двери перейти в безопасное место. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают подачу электроэнергии на всей территории подтопления. Не приближайтесь к электроустановкам ( трансформаторным подстанциям , распределительным устройствам , опорам воздушных линий электропередачи), которые попали в зону подтопления.

трансформаторным подстанциям распределительным устройствам опорам воздушных линий электропередачи), которые попали в зону подтопления. Помните , что провод , лежащий на земле , может находиться под напряжением и представляет собой смертельную опасность. Нельзя подходить к нему ближе , чем на восемь метров. Оповестите об этом окружающих людей , чтобы исключить их приближение к месту обрыва провода , и позвоните в аварийные службы.

что провод лежащий на земле может находиться под напряжением и представляет собой смертельную опасность. Нельзя подходить к нему ближе чем на восемь метров. Оповестите об этом окружающих людей чтобы исключить их приближение к месту обрыва провода и позвоните в аварийные службы. Потоки талых вод могут вызвать наклон опор линий электропередач и провисание проводов. Это уменьшает безопасное расстояние до них. Следует помнить , что поражение электрическим током может наступить не только при непосредственном прикосновении , но и при приближении к проводам на недопустимое расстояние.

что поражение электрическим током может наступить не только при непосредственном прикосновении но и при приближении к проводам на недопустимое расстояние. Разъясните детям меры предосторожности в период паводка. Напомните им , что нельзя отключать и подключать электричество мокрыми руками , так как вода хорошо проводит ток.

что нельзя отключать и подключать электричество мокрыми руками так как вода хорошо проводит ток. Заранее примите меры по эвакуации домашних животных. Они могут попасть зону поражения электрическим током и вызвать панику у окружающих людей.

Ни в коем случае не следует самостоятельно устранять неисправности электрооборудования.

При возвращении в жилище после затопления не забывайте , что использовать электрические розетки можно только после их полного высыхания.

И главное правило: сохраняйте самообладание, действуйте быстро, но без суеты. Предупредите об угрозе подтопления своих близких и соседей, напомните им о соблюдении данных правил. Обязательно окажите помощь престарелым, больным и одиноким людям.

О фактах повреждения и затопления подстанций и линий электропередач жители Алтайского края могут сообщить по телефону «Горячей линии» АО «СК Алтайкрайэнерго»: 8−800−700−70−83. Ваш звонок поможет сократить время восстановительных и ремонтных работ.