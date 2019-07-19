«Алтайкрайэнерго» напоминает правила подключения частных домовладений к электрическим сетям

В летний период многие собственники занимаются строительством жилых помещений: частных домовладений или дач. Но построить здание — это еще полдела. Его нужно обеспечить самым необходимым для нормального проживания. Электричество при этом играет наибольшую роль. Поэтому все владельцы вновь возведенных строений сталкиваются с вопросом о том, как подключить долгожданный дом или дачу к электросетям.

Куда обратиться?

Обратиться необходимо в организацию, занимающуюся поставками электроэнергии на данной территории. О ней можно узнать у соседей, если у них уже произведено подключение, а также получить данные в местной администрации. Бывают ситуации, когда участок расположен на границе зон «ответственности» двух поставщиков электроэнергии. В этом случае присоединение производит та организация, к чьим объектам граница участка находится ближе.

Подготовка и подача заявления в сетевую организацию

Заявка на заключение договора с сетевой компанией заполнятся по установленному образцу. К ней также прикладываются копии документов, которые подтвердят указанные данные. Существует несколько способов подачи заявки на присоединение электрическим сетям:

при личном присутствии или через посредника , предоставившего нотариально заверенную доверенность;

предоставившего нотариально заверенную доверенность; по почте;

через официальный сайт сетевой компании.

Необходимо помнить: не допускается одновременная подача нескольких заявок в разные сетевые компании.

Какие необходимы документы?

Паспорт ( или иной указанный в заявке документ).

или иной указанный в заявке документ). Свидетельство о праве собственности на объект.

План участка с указанием мест расположения присоединяемых объектов.

При этом в данной схеме очерчивается не только территория дома, но и прилегающего участка, на котором находится объект, где будет производиться подключение (причем в масштабе). Это нужно для определения расстояний от границы землевладения до объекта энергоснабжения.

В случае, если объект принадлежит двум и более собственникам, необходимо предоставить письменное согласие на тех. присоединение данного объекта всех собственников.

После заключения договора сетевая компания направит две копии подписанного проекта договора и необходимую информацию заявителю сопроводительным письмом. К договору прилагаются технические условия (ТУ). Договор считается заключенным после того, как представитель сетевой организации получит подписанный экземпляр. Наряду с использованием документов в бумажном виде, допускается использование таких документов в электронной форме. При этом заявитель — физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью.

Выполнение ТУ

Расходы на мероприятия, которые потребуется произвести в пределах участка, для того, чтобы он начал соответствовать техническим условиям, ложатся на заявителя. Все работы, осуществляющиеся за границами участка, производятся сетевой организацией.

Подключение здания к линии электросети

Сотрудники сетевой организации приступят к непосредственному выполнению работ по подключению дома к электричеству после того, как получат уведомление о выполнении ТУ и убедятся, что участок удовлетворяет их требованиям. В результате осмотра сотрудники сетевой организации выдадут акт об осуществлении технического присоединения дома к электрическим сетям и другие документы.

Можно ли осуществить подключение самостоятельно?

Проводить подключение дома к электричеству без получения разрешения на соответствующие мероприятия категорически запрещено. Это повлечет за собой административное наказание в виде штрафа, а все незаконные устройства распределения и учёта будут демонтированы. Кроме этого, согласно действующему законодательству, нарушители могут быть отключены от источника электроэнергии.

Специалисты компании «Алтайкрайэнерго» постоянно разрабатывают и внедряют различные алгоритмы действий, позволяющие значительно сократить время процесса присоединения новых потребителей. Так, на сайте компании www.sk-altke.ru размещён простой и наглядный онлайн — калькулятор ТП для расчета ориентировочной стоимости в соответствии с утвержденными ставками. Подробная информация о технологическом присоединении располагается в разделе «Потребителям». Кроме этого, в разделе «Вопросы и ответы» наряду с другими обращениями граждан наиболее детально рассмотрены вопросы, связанные с технологическим присоединением.

Для подключения объекта к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» необходимо обратиться в ближайший офис компании или оставить заявку в «Личном кабинете потребителя» на сайте АО «СК Алтайкрайэнерго».