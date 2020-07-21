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«Алтайкрайэнерго» запустило акцию #энергомаскаchallenge

Многочисленный коллектив «Алтайкрайэнерго» поддержал призыв Правительства Алтайского края о соблюдении всех необходимых мер профилактики и запустил собственную акцию #энергомаскаchallenge.

#энергомаскаchallenge.
#энергомаскаchallenge.
Архив компании «Алтайкрайэнерго»

В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой в регионе компания «Алтайкрайэнерго», обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 314 тысячам физических лиц, на собственном примере призывает всех жителей к максимальному соблюдению мер безопасности. Челлендж поддержали филиалы компании и аппарат управления.

Фотографии акции #энергомаскаchallenge размещены на официальном сайте компании sk-altke.ru, altke.ru, а также на стендах подразделений.

Остается добавить, что в энергокомпании соблюдаются все меры профилактики, включая организационные моменты при проведении данной акции.

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