«Алтайкрайэнерго» запустило акцию #энергомаскаchallenge

Многочисленный коллектив «Алтайкрайэнерго» поддержал призыв Правительства Алтайского края о соблюдении всех необходимых мер профилактики и запустил собственную акцию #энергомаскаchallenge .

В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой в регионе компания «Алтайкрайэнерго», обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 314 тысячам физических лиц, на собственном примере призывает всех жителей к максимальному соблюдению мер безопасности. Челлендж поддержали филиалы компании и аппарат управления.

Фотографии акции #энергомаскаchallenge размещены на официальном сайте компании sk-altke.ru, altke.ru, а также на стендах подразделений.

Остается добавить, что в энергокомпании соблюдаются все меры профилактики, включая организационные моменты при проведении данной акции.