«Алтайлес» поддержит значимые для региона спортивные события.

2 февраля в Камне-на-Оби состоялся ежегодный турнир по киокушинкай, посвященный тридцатилетней годовщине вывода войск из Афганистана. В соревновании приняли участие ребята из Алтайского края, Новосибирска и Красноярска. Всего — около 240 участников, для которых каратэ — это не просто увлечение, а образ жизни.

Виталий Порошенко,

региональный представитель карате-киокушинкай:

Сегодня в Алтайском крае на базе нашей организации каратэ изучают около 250 человек. Это ребята из Камня-на-Оби, Панкрушихинского, Хабарского и других районов. Наши ученики в дальнейшем служат в военных и силовых структурах, где ценятся такие качества, как выносливость, сила духа, дисциплина, самоорганизация. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Безусловно, многие наши турниры, выезды и соревнования были бы невозможны без участия спонсоров. Хотелось бы поблагодарить «Алеусский лес» (входит в ЛХК «Алтайлес»), которое на постоянной основе оказывает нам поддержку. Благодаря помощи этого предприятия в прошлом году наши ученики смогли съездить на чемпионат мира в Японии, где два брата из Хабарского района Богданов Станислав и Владислав заняли первые места. Это большой успех.

23 и 24 февраля в Ребрихинском районе пройдет 34 Олимпиада сельских спортсменов. Один из основных спонсоров проведения соревнований — «Ребрихинский лесхоз» (входит в ЛХК «Алтайлес»).

Поддержка спорта в городах и селах, где представлены предприятия компании, остается приоритетным направлением социальной политики лесной холдинговой компании «Алтайлес». На базе предприятий созданы и действуют баскетбольные, футбольные, хоккейные и другие команды, компания спонсирует участие сельских ребят в соревнованиях российского и международного уровня.

Дмитрий Шевелев. Фото: ЛХК «Алтайлес»

Для многих спортсменов организованные в селах секции стали путевкой в жизнь. Яркий пример — история Дмитрия Шевелева, мастера спорта международного класса, победителя Кубка Европы, многократного победителя этапов Кубка мира, победителя чемпионата вооруженных сил по гиревому спорту. В России нет ни одного турнира, в котором бы Дмитрий не принимал участия и не занимал призовых мест. Он лучший тяжеловес от Омска до Владивостока, абсолютный рекордсмен Алтайского края в личном зачете. Не зря его называют сибирским богатырем.

Дмитрий — родом из села Бобровки Первомайского района. Здесь и началась его спортивная карьера. Как вспоминает сам Дмитрий, первых шагов в спорт у простого деревенского мальчишки могло бы и не быть, если бы в то время местное предприятие «Бобровский лесокомбинат» не открыло секцию по греко-римской борьбе.

Дмитрий Шевелев,

мастера спорта международного класса: