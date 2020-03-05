Холдинг «Алтайлес» подтвердил высокое качество древесных гранул

Ежегодный аудит соблюдения стандартов выпуска пеллет — обязательное условие международной сертификации ENplus. Чтобы гарантировать неизменно высокое качество древесных гранул, поступающих конечному покупателю, не только сами пеллеты, но и все процессы их производства и реализации подлежат обязательной проверке в рамках этой системы.

Экспертная комиссия из Италии оценила происхождение и качество сырья, техническое состояние и комплектность оборудования, обеспечение контроля качества продукции, пригодность склада готовой продукции, а также сделала отбор проб готовой продукции для более детального исследования в лицензированной лаборатории. В результате проверки топливные гранулы Рубцовского ЛДК вновь подтвердили самый высокий класс качества — А1.

Владимир Ширяев,

директор Рубцовского ЛДК:

Пеллеты класса А1 или «белые пеллеты» являются самыми качественными. Они производятся из древесины без использования коры и имеют минимальную зольность (менее 0,5%). Для их изготовления мы используем только отходы деревообрабатывающего производства — опилки, щепу и т.д. Это означает, что натуральное топливо безвредно для потребителей и окружающей среды. А их растущая популярность обусловлена еще и высокой теплотворной способностью на фоне небольшой стоимости.

Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в начале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. Уже через год продукция получила первый сертификат качества ENplus. Это ведущая в мире система сертификации качества древесных пеллет. Сегодня ENplus сертифицирует около 900 компаний в 45 странах по всему миру, в том числе в России.

Справка:

Развитие биоэнергетики — приоритетное направление работы лесной холдинговой компании «Алтайлес». Помимо пеллет, компания выпускает еще один вид биотоплива — древесные брикеты (евродрова). В 2014 году «Алтайлес» стал победителем Международного конкурса «Экологичное развитие — Evolution Awards 2014» в номинации «Лучшая компания — производитель альтернативной энергии.