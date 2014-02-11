«Алтайлес» принял на утилизацию более 3000 новогодних елок

Деревья, собранные в рамках акции «Елки. Палки. Пять бизонов», будут использованы в технологическом процессе на Павловском деревообрабатывающем комбинате в ходе пусконаладочных работ.

Холдинг «Алтайлес» второй год подряд поддерживает социально-значимую экологическую акцию по сбору хвойных деревьев после новогодних праздников. В этом году компания оказала помощь барнаульскому движению «Мусора.Больше.Нет» не только с предоставлением транспорта для вывоза елок, но и с их утилизацией. Компания взяла на себя основной объем работы по вывозу и переработке новогодних деревьев. Всего в рамках акции в Барнауле было собрано более 4000 елок.

«Переработка новогодних елок — это еще один шаг нашей компании к рациональному использованию древесины и улучшению экологической обстановки. Их цивилизованная утилизация в России только зарождается. В Барнауле, благодаря движению „Мусора.Больше.Нет“, в решении этой проблемы наметился значительный прогресс. И теперь, с завершением строительства Павловского ДОК, наша компания готова помогать организаторам акции, взяв на себя энергетический способ утилизации собранных новогодних елок», — прокомментировали в пресс-службе лесной холдинговой компании «Алтайлес».

В настоящее время на Павловском ДОК продолжают осваивать технологию глубокой и безотходной переработки древесины для производства плит MDF. На время пусконаладочных работ ели будут переработаны в щепу и использованы в качестве биотоплива для собственного энергоцентра, вырабатывающего тепло для нагревания пресса, производства пара и обогрева цехов.

Справка

Павловский ДОК — современный завод по производству экологически чистого строительного материала — плит MDF. Комбинат ориентирован на переработку невостребованного сырья: низкосортной древесины, порубочных остатков, щепы и опилок. Это делает цикл от заготовки древесины до ее переработки полностью замкнутым и безотходным, что дает возможность использовать лесной ресурс максимально эффективно, а также способствует улучшению экологической обстановки в лесах Алтайского края.