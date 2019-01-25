«Алтайлес» приступает к возведению поселка для сотрудников нового комбината.

Новый поселок строится в селе Павловск Павловского района, где будут проживать сотрудники Павловского ДОКа. Это около 70 семей. Всего проект включает 24 дома, в том числе 2 многоквартирных, 6 таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта.

Жилье построят из экологичного материала — клееного бруса, собственное производство которого находится в с. Топчихе Топчихинского района («Содружество»). Инженеры проектировали дома с учетом современных решений. Например, в 12-квартирном доме предусмотрено три вида планировок: однокомнатные площадью 44 м2, двухкомнатные — 54 и 55, 5 м2. В квартирах большие портальные окна (от пола до потолка), балкон либо терраса, совмещенная кухня-гостиная, высокие потолки и просторные санузлы. Детали первого домокомплекта уже находятся на участке будущей застройки. К концу марта жилой объект будет возведен «под крышу».

Владимир Галичин,

исполнительный директор Павловского ДОКа:

Мы заинтересованы в привлечении молодых перспективных специалистов в области деревообработки, производства плит МДФ. Преимущество у жителей Алтайского края с соответствующим образованием и опытом. Рассматриваются кандидатуры из других регионов страны. Мы делаем ставку на квалифицированные кадры, так как комбинат будет производить продукцию высокого качества.

Напомним, в марте к запуску готовится новый промышленный объект — Павловский ДОК. На комбинате будут работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Процессом производства управляет искусственный интеллект. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Строительство комбината находится в стадии завершения. Идут электротехнические и пусконаладочные работы. Основная продукция — плиты МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.

Подчеркнем, строительство жилья для сотрудников — часть социальной политики компании, направленной на создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной отрасли.