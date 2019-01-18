«Алтайлес» продолжает сезон подкормки животных

Угощения были заложены по пяти подкормочным площадкам. Три из них организовали в заказнике «Урочище Рублево», остальные — на общедоступных территориях лесных угодий Михайловского района. Для этого «Алтайлес» привез около 5 тонн зерновых.

По словам егеря заказника Евгения Григорьева, для животных не так страшен мороз, как глубокий снег. Подкормка зверей ведется с осени. Но с наступлением глубокой зимы (в период с января по февраль) для обитателей леса начинается самое тяжелое время. Из-за большого снежного покрова они не могут добыть себе пищу самостоятельно, запасы корма истощены. Поэтому дикие животные приходят на такие площадки. Как правило, это лоси и косули, иногда встречаются кабаны.

Александр Гоф,

исполнительный директор «Лес Сервис» ( входит в холдинг «Алтайлес»):