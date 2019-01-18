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Жизнь
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«Алтайлес» продолжает сезон подкормки животных

На этой неделе лесники пришли на помощь лесным обитателям в Михайловском районе.

"Алтайлес" продолжает сезон подкормки животных
"Алтайлес" продолжает сезон подкормки животных
архив ЛХК "Алтайлес"

Угощения были заложены по пяти подкормочным площадкам. Три из них организовали в заказнике «Урочище Рублево», остальные — на общедоступных территориях лесных угодий Михайловского района. Для этого «Алтайлес» привез около 5 тонн зерновых.

По словам егеря заказника Евгения Григорьева, для животных не так страшен мороз, как глубокий снег. Подкормка зверей ведется с осени. Но с наступлением глубокой зимы (в период с января по февраль) для обитателей леса начинается самое тяжелое время. Из-за большого снежного покрова они не могут добыть себе пищу самостоятельно, запасы корма истощены. Поэтому дикие животные приходят на такие площадки. Как правило, это лоси и косули, иногда встречаются кабаны.

Александр Гоф,
исполнительный директор «Лес Сервис» (входит в холдинг «Алтайлес»):

Этой зимой в лесу накопилось много снега. Животным трудно передвигаться в поисках еды, да и естественного корма очень мало. По этой причине мы связались с егерем и предложили ему свою помощь. За пару дней мы приобрели корм и организовали выезд наших людей в помощь. Естественно, что этого объема не хватит до весны. Поэтому мы договорились организовать еще одну подкормку в феврале.

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