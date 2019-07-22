«Алтайлес» тушит лесные пожары, возникающие в ленточных борах из-за сухих гроз

17 июля в Ключевском лесничестве (Михайловский район) ликвидирован пожар площадью 56 га. Это самое крупное возгорание, зарегистрированное в ленточных борах в этом году. Причиной возникновения огня в лесу стали сухие грозы.

Возгорание удалось вовремя обнаружить с пожарно-наблюдательной вышки. Однако открытая степная местность, усиление ветра и сухая трава способствовали быстрому распространению огня. Арендатором участка были предприняты все меры по его оперативной ликвидации. В тушении участвовало 50 работников предприятия холдинга «Алтайлес», 21 пожарная машина и другая техника. К счастью, пожар удалось вовремя устранить.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Возникновение лесных пожаров от ударов молний стало распространённым явлением. Только за последнюю неделю на территории Ключевского лесничества было потушено три очага возгораний. От сухих гроз особенно страдают леса, расположенные именно на юго-западе и западе края. В этих районах созданы благоприятные условия для сухих гроз, а именно высокие температуры и низкая влажность воздуха. Поэтому после очередной грозы арендаторы всегда находятся в боевой готовности, так как вероятность возникновения огня в лесу достигает 70−80%. Коварство гроз заключается еще и в том, что поражённое дерево загорается не сразу. Грозовой разряд может уйти в корень, где огонь тлеет несколько дней, прежде чем вырвется наружу, набрав определённую силу.

Ущерб от огня лесникам еще предстоит оценить. И если цену погибшего древостоя можно рассчитать, то оценить потери экологических функций поврежденных экосистем практически невозможно. Поэтому лесоводам приходится ежегодно заниматься восстановлением утраченных лесов. Они самостоятельно выращивают посадочный материал и создают искусственные леса на местах пожарищ.

Справка

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на 22 июля с начала пожароопасного сезона (с 5 апреля), на землях регионального лесного фонда произошло 262 пожара, огнём пройдена площадь 619,365 га. Причины возникновения лесных пожаров: 43 — с земель иных категорий (земли с/х назначений, муниципальных образований, линейных объектов и др.), 138 — неустановленные причины (по вине граждан и других организаций), 80 — грозовые разряды, 1 — граница (переход с территории соседних субъектов РФ, территории соседнего государства).