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Жизнь

Алтайохранкультура заставила Минобороны позаботиться об историческом комплексе

Алтайохранкультура через суд доказала, что собственник нескольких исторических зданий бездействует, а постройки разрушаются. Зданиями владеет министерство обороны, сообщает ГТРК «Алтай».

Бывшее архиерейское подворье, Дом архиерея, Бийск.
Бывшее архиерейское подворье, Дом архиерея, Бийск.
http://library.altspu.ru/

Речь идет о зданиях конца XIX — начала XX веков. Пока они не аварийные, но требуют ремонта кровли или укрепления несущих стен.

Находятся объекты в Павловске (дом купца Стригина, где сейчас располагается военкомат), в Барнауле (деревянное здание по адресу Чкалова, 52) и в Бийске (две постройки на улице Иркутской, 1, входящие в комплекс бывшего архиерейского подворья). Сейчас там находится музей Алтайской духовной миссии.

Елена Кабанова,
начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры:

На этой территории располагался военный городок, и после того, как воинская часть была оттуда выведена, там сохранился комплекс из шести объектов: архиерейский дом, катехизаторское училище, церковь и несколько хозяйственных построек. Несмотря на то, что постройки, по которым состоялось судебное заседание — это баня и конюшня, они составляют единый комплекс, очень ценный и очень интересный как для изучения истории края, так и для страны.

Минобороны в течение шести месяцев должно предоставить проекты реставрации зданий.

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