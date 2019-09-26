Алтайская бизнес-леди вошла в рейтинг успешных женщин России

Елена Ситникова пришла работать в «Марию-Ра» в 2005 году. До этого долгое время занимала должности в госструктурах. Карьеру бизнесвумен начала в качестве главного экономиста ИФНС по Выборгскому району Санкт-Петербурга, а также занимала пост главного ревизора в администрации Алтайского края с 2000 по 2005 год.

По информации из открытых источников, в «Марие-Ра» с 2005 по 2010 год Ситникова работала начальником отдела по заработной плате, потом стала главным бухгалтером, а вскоре главным бухгалтером по учету операций розничного направления. В настоящий момент значится. как директор «Розница К-1».

Первое место в рейтинге РБК заняла Анна Грачева (международная дистрибьюторская компания ELKO).

Ранее сообщалось, что «Мария-Ра» ухудшила положение в рейтинге Forbes.