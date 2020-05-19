Алтайская больница скорой помощи перестала принимать пациентов (обновлено)

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи в Алтайском крае временно приостановила госпитализацию пациентов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Причиной этого стали выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекции в медицинской организации, говорят в ведомстве

Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм.

В больнице проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Сколько случаев инфицирования COVID-19 выявили в учреждении — не сообщается.