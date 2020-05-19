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19 мая
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Жизнь

Алтайская больница скорой помощи перестала принимать пациентов (обновлено)

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи в Алтайском крае временно приостановила госпитализацию пациентов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Причиной этого стали выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекции в медицинской организации, говорят в ведомстве

Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм.

В больнице проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Сколько случаев инфицирования COVID-19 выявили в учреждении — не сообщается.

Обновлено 22:20

Прием пациентов в отделения, где выявили коронавирус, закрыт. Пациенты и персонал из этих отделений остаются в учреждении на 14 дней.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, отделения изолируют друг от друга, закрепят за ним персонал.

И работников, и пациентов из этих отделений дообследуют.

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