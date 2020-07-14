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Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ расскажет аграриям, как избежать рисков в работе с сельхозпродукцией

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро — 2020». В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижения в сфере агронауки и предпринимательства. В онлайн-выставке «Алтай Агро» примет участие Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.

Микроскоп для микроскопии культуры клеток при исследовании на вирусные болезни животных.
Микроскоп для микроскопии культуры клеток при исследовании на вирусные болезни животных.
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ)

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) — это федеральное учреждение, подведомственное Россельхознадзору. В его состав входят испытательные лаборатории в Барнауле, Курске, Самаре, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Орле и Москве.

Алтайская испытательная лаборатория проводит испытания пищевой продукции, сырья животного и растительного происхождения, круп, кормов, воды, почвы, БАДов, а также исследования в области карантина и защиты растений.

Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ в сфере земельных отношений предлагает разработку проектов рекультивации нарушенных земельных участков, выдает заключения о качественном состоянии почв, заключения по оценке качественного состава почвы на соответствие нормативным документам. А также расчет лимитов и рекомендации по внесению удобрений. Для этих целей в лаборатории аккредитовано большое количество методик исследований на агрохимические показатели.

Цифра

85 000 исследований в разных областях своей деятельности провела Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ с октября 2019 по июнь 2020 года.

Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ ЦНМВЛ имеют большой опыт в разработке системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП. Специалисты проводят анализ рисков и определяют необходимые меры для их предотвращения.

Помимо этого, работает орган инспекции, который проводит оценку соответствия продукции с выдачей заключений.

Кроме того, на базе организации действует учебный центр, где проводят занятия по наиболее актуальным направлениям. Преподаватели — доктора и кандидаты наук с многолетним опытом работы. Только с начала 2020 года обучение прошли более 800 слушателей.

Более подробно об услугах лаборатории можно узнать на сайте.

Наши адреса:

Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ:

  • Барнаул, ул. Максима Горького, 4-в; тел. 8 (3852) 24-25-48, e-mail: af@cnmvl.ru

Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ:

  • Барнаул, ул. Ползунова, 36-а; e-mail: ail@cnmvl.ru

Телефон: 8 (3852) 63-34-08.

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