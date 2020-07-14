Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ расскажет аграриям, как избежать рисков в работе с сельхозпродукцией

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро — 2020». В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижения в сфере агронауки и предпринимательства. В онлайн-выставке «Алтай Агро» примет участие Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.