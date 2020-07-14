Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ расскажет аграриям, как избежать рисков в работе с сельхозпродукцией

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) — это федеральное учреждение, подведомственное Россельхознадзору. В его состав входят испытательные лаборатории в Барнауле, Курске, Самаре, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Орле и Москве.
Алтайская испытательная лаборатория проводит испытания пищевой продукции, сырья животного и растительного происхождения, круп, кормов, воды, почвы, БАДов, а также исследования в области карантина и защиты растений.
Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ в сфере земельных отношений предлагает разработку проектов рекультивации нарушенных земельных участков, выдает заключения о качественном состоянии почв, заключения по оценке качественного состава почвы на соответствие нормативным документам. А также расчет лимитов и рекомендации по внесению удобрений. Для этих целей в лаборатории аккредитовано большое количество методик исследований на агрохимические показатели.
Цифра
85 000 исследований в разных областях своей деятельности провела Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ с октября 2019 по июнь 2020 года.
Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ ЦНМВЛ имеют большой опыт в разработке системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП. Специалисты проводят анализ рисков и определяют необходимые меры для их предотвращения.
Помимо этого, работает орган инспекции, который проводит оценку соответствия продукции с выдачей заключений.
Кроме того, на базе организации действует учебный центр, где проводят занятия по наиболее актуальным направлениям. Преподаватели — доктора и кандидаты наук с многолетним опытом работы. Только с начала 2020 года обучение прошли более 800 слушателей.
Более подробно об услугах лаборатории можно узнать на сайте.
Алтайский филиал ФГБУ ЦНМВЛ:
- Барнаул, ул. Максима Горького, 4-в; тел.
8 (3852) 24-25-48, e-mail: af@cnmvl.ru
Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ:
- Барнаул, ул. Ползунова, 36-а; e-mail: ail@cnmvl.ru
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