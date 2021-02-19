Алтайская лига КВН закрывается на фоне равнодушия властей

КВН подкосил коронавирус. В 2020 году в лиге удалось провести всего одну игру, не состоялась поездка на фестиваль в Сочи и так далее.
В управлении молодежной политики края КВНщикам отказали в помощи, сославшись на финансовые трудности.
«Все последние месяцы, что мы общались о спасении КВН в Алтайском крае с управлением по делам молодежи, мы так и не смогли лично встретиться с начальником управления госпожой Четошниковой. И даже после того, как мы письменно уведомили о прекращении деятельности, с нами никто так и не захотел встретиться. Видимо, нет свободного времени», — разочаровано говорит Андрей Новиков.
Также он рассказал об отношении барнаульских чиновников к молодежному движению.
«К сожалению, так и гибнут различные движения на Алтае. Еще один пример могу привести — ансамбль „Юность“ с 45 летней историей, который также оказался в беспомощном состоянии в своё время. Очень надеюсь что данное видео посмотрят компетентные лица, и каждый в меру своих возможностей, окажет какое-либо воздействие и помощь», — сожалеют поклонники.