Алтайская лига КВН закрывается на фоне равнодушия властей

КВН подкосил коронавирус. В 2020 году в лиге удалось провести всего одну игру, не состоялась поездка на фестиваль в Сочи и так далее.

В управлении молодежной политики края КВНщикам отказали в помощи, сославшись на финансовые трудности.

«Все последние месяцы, что мы общались о спасении КВН в Алтайском крае с управлением по делам молодежи, мы так и не смогли лично встретиться с начальником управления госпожой Четошниковой. И даже после того, как мы письменно уведомили о прекращении деятельности, с нами никто так и не захотел встретиться. Видимо, нет свободного времени», — разочаровано говорит Андрей Новиков.