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Жизнь

Алтайская лига КВН закрывается на фоне равнодушия властей

Директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков заявил о ее закрытии после восьми лет работы. Переговоры с региональными властями успехом не увенчались — не удалось даже лично встретиться с начальником управления молодежной политики Екатериной Четошниковой.

Финальная игра Официальной Лиги КВН-АЛТАЙ сезона 2019 года! ДК "СИБЭНЕРГОМАШ".
Финальная игра Официальной Лиги КВН-АЛТАЙ сезона 2019 года! ДК "СИБЭНЕРГОМАШ".
Фото предоставлено Радио Юмор FM Барнаул.

КВН подкосил коронавирус. В 2020 году в лиге удалось провести всего одну игру, не состоялась поездка на фестиваль в Сочи и так далее.

В управлении молодежной политики края КВНщикам отказали в помощи, сославшись на финансовые трудности.

«Все последние месяцы, что мы общались о спасении КВН в Алтайском крае с управлением по делам молодежи, мы так и не смогли лично встретиться с начальником управления госпожой Четошниковой. И даже после того, как мы письменно уведомили о прекращении деятельности, с нами никто так и не захотел встретиться. Видимо, нет свободного времени», — разочаровано говорит Андрей Новиков.

Также он рассказал об отношении барнаульских чиновников к молодежному движению.

«К сожалению, так и гибнут различные движения на Алтае. Еще один пример могу привести — ансамбль „Юность“ с 45 летней историей, который также оказался в беспомощном состоянии в своё время. Очень надеюсь что данное видео посмотрят компетентные лица, и каждый в меру своих возможностей, окажет какое-либо воздействие и помощь», — сожалеют поклонники.

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