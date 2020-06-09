Алтайская медсестра пообщалась с Путиным и рассказала, есть ли у нее проблемы на работе

8 июня старшая медсестра из Первомайского района Алтайского края Светлана Ковалева в дистанционном режиме общалась с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча посвящалась дню социального работника, и основная тема беседы касалась вопросов долговременного ухода за пожилыми людьми или за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал сайт президента.

Светлана уже 9 лет работает в Первомайском психоневрологическом интернате. Она рассказала президенту о том, как устроен ее рабочий день, какие проблемы приходится решать и как в целом выстроена в учреждении система ухода за пациентами.

Старшая медсестра пояснила, что в интернате проживает 340 человек, из них 50 — немобильные пациенты, за которыми нужен особый уход.

Поскольку Алтайский край вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, основная часть диалога с президентом посвязалась этой теме.

Светлана Ковалева,

старшая медсестра:

Для нас это новый опыт. Мы учимся сами, мы учим наших сотрудников. Мы пересмотрели штатное расписание, мы ввели новые штатные единицы. Теперь у нас есть специалисты по уходу. Это именно те люди, которые делают лучше жизнь наших детей, наших людей. Их работа направлена именно на заботу. Сейчас в нашем учреждении становится все намного лучше, и жизнь меняется в лучшую сторону. В этой работе нам активно помогают сотрудники федерального министерства и сотрудники фонда «Старость в радость».

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фонд «Старость в радость».

Далее медсестра рассказала о том, в каких условиях живут, чем питаются и ем занимаются в режиме самоизоляции проживающие в интернате. Здесь проблем никаких нет, по мнению Светланы Ковалевой. Также она поблагодарила Вадимира Путина за материальную поддержку.

Светлана Ковалева,

старшая медсестра:

Отдельно хочется сказать спасибо за федеральные выплаты для всех тех, кто так же, как мы, трудится в закрытом режиме. Мы уходили на изоляцию не ради денег, а понимая, как это нужно для защиты наших людей, для сохранения их жизни в условиях пандемии. И было вдвойне приятно, когда мы получили федеральную поддержку. Моя федеральная доплата составила 25 тыс. рублей. С учетом районного коэффициента я получила 28 750 рублей. Это всего лишь за 14 дней работы. Так же, как и я, отработали еще 53 человека, всего нам было выплачено 1700 тысяч.

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фонд «Старость в радость».

Путин в ответ кивнул и поинтересовался, какого года постройки интернат и давно и там делался ремонт. Выяснилось, что щданию уже 56 ет. Но ремонт в нем провели совсем недавно, причем капитальный. «У нас все есть», — заверила старшая медсестра.

В ответ Путин поделал всем работникам социальной сферы в Алтайском крае удачи и всего доброго.