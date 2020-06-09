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Жизнь

Алтайская медсестра пообщалась с Путиным и рассказала, есть ли у нее проблемы на работе

8 июня старшая медсестра из Первомайского района Алтайского края Светлана Ковалева в дистанционном режиме общалась с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча посвящалась дню социального работника, и основная тема беседы касалась вопросов долговременного ухода за пожилыми людьми или за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал сайт президента.

Вадимир Путин общается со старшей медсестрой из Алтайского края Светланой Ковалевой.
Вадимир Путин общается со старшей медсестрой из Алтайского края Светланой Ковалевой.
Официальный сайт президента.

Светлана уже 9 лет работает в Первомайском психоневрологическом интернате. Она рассказала президенту о том, как устроен ее рабочий день, какие проблемы приходится решать и как в целом выстроена в учреждении система ухода за пациентами.

Старшая медсестра пояснила, что в интернате проживает 340 человек, из них 50 — немобильные пациенты, за которыми нужен особый уход.

Поскольку Алтайский край вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, основная часть диалога с президентом посвязалась этой теме.

Светлана Ковалева,
старшая медсестра:

Для нас это новый опыт. Мы учимся сами, мы учим наших сотрудников. Мы пересмотрели штатное расписание, мы ввели новые штатные единицы. Теперь у нас есть специалисты по уходу. Это именно те люди, которые делают лучше жизнь наших детей, наших людей. Их работа направлена именно на заботу. Сейчас в нашем учреждении становится все намного лучше, и жизнь меняется в лучшую сторону. В этой работе нам активно помогают сотрудники федерального министерства и сотрудники фонда «Старость в радость».

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам.
Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам.
Фонд «Старость в радость».

Далее медсестра рассказала о том, в каких условиях живут, чем питаются и ем занимаются в режиме самоизоляции проживающие в интернате. Здесь проблем никаких нет, по мнению Светланы Ковалевой. Также она поблагодарила Вадимира Путина за материальную поддержку.

Светлана Ковалева,
старшая медсестра:

Отдельно хочется сказать спасибо за федеральные выплаты для всех тех, кто так же, как мы, трудится в закрытом режиме. Мы уходили на изоляцию не ради денег, а понимая, как это нужно для защиты наших людей, для сохранения их жизни в условиях пандемии. И было вдвойне приятно, когда мы получили федеральную поддержку. Моя федеральная доплата составила 25 тыс. рублей. С учетом районного коэффициента я получила 28 750 рублей. Это всего лишь за 14 дней работы. Так же, как и я, отработали еще 53 человека, всего нам было выплачено 1700 тысяч.

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам.
Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам.
Фонд «Старость в радость».

Путин в ответ кивнул и поинтересовался, какого года постройки интернат и давно и там делался ремонт. Выяснилось, что щданию уже 56 ет. Но ремонт в нем провели совсем недавно, причем капитальный. «У нас все есть», — заверила старшая медсестра.

В ответ Путин поделал всем работникам социальной сферы в Алтайском крае удачи и всего доброго.

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