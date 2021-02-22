Алтайская медсестра вместе с сообщниками «вытянула» из больницы 2,2 млн рублей

Бывшая старшая медсестра отделения гемодиализа «Республиканская больница» в республике Алтай получила 4 года условно, за кражу 2,2 млн рублей из бюджета медучреждения, сообщает региональный следком.

Известно, что женщина работала старшей медсестрой отделения республиканской больницы. С 2017 по 2018 год она действовала в сговоре с поставщиком расходных материалов и медсредств для нужд учреждения.

Женщина систематически недопоставляла медицинские товары и обеспечивала беспрепятственную приемку этих товаров. А также подписывала документацию, которая предъявлялась к оплате в бухгалтерию учреждения.

В результате республиканской больнице причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму порядка 2,2 млн рублей.

Обвиняемые полностью признали вину, активно способствовали расследованию и добровольно возместили ущерб на стадии предварительного следствия. Суд назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.