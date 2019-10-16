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Жизнь

Алтайская опекунша поила детей психотропными препаратами

Следком проверяет информацию о жестоком обращении опекуна с приемными детьми в Заринском районе. По информации СМИ, женщина поила подопечных психотропными препаратами и истязала, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

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СС0

По данным агентства Regnum, опекуны настраивали детей друг против друга, не разрешали брать новые вещи, постоянно нагружали тяжелой работой, плохо кормили, избивали и поили препаратом «Неулептил». Об этом журналистам сообщил один из детей.

Опекунша часто говорила детям, что их бросили, и они никому не нужны. По мнению пострадавших, опека долгое время не вмешивалась в семью из-за родственных связей сотрудников с опекуншей.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства, изложенных в сообщении СМИ. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна, а также сотрудников органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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