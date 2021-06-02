Алтайская пенсионерка взяла кредит и перевела лжеследователю почти 300 тыс. рублей

Впервые «следователь» позвонил в апреле. Он сообщил о якобы полагающейся компенсации за приобретенный в 2018 году некачественный крем для лица. Женщина действительно выписывала подобный товар.

Также неизвестный сообщил, что злоумышленники, торговавшие кремом, задержаны и ей полагается денежная компенсация, которую можно получить через суд. Но сначала необходимо оплатить некоторые расходы. Женщина перевела двумя переводами более 50 тысяч рублей.

После этого пенсионерке поступали звонки от неизвестных, называющих себя конкретными фамилиями реально существующих людей из правоохранительных структур Алтайского края. Затем пришло письмо из якобы правоохранительной организации о возбужденном деле.

Крем. Косметика. СС0

В мае от мошенников вновь стали поступать различные звонки с сообщениями о якобы уже отправленной для нее денежной компенсации. Но когда женщина сказала, что денег еще не получила, мошенники вновь под разными предлогами уговорили перевести ее 231 тыс. рублей, 200 тыс. из которых она взяла в кредит в банке. Только после этого пенсионерка поняла, что ей звонят мошенники и написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Их личности устанавливаются.