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Жизнь

Алтайская полиция опровергла информацию о штрафах за коронавирусные картинки

В ГУ МВД по Алтайскому краю призывают жителей не реагировать на фейки в мессенджерах и соцсетях. На днях стало известно об очередной ложной информации.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

22 марта жители Алтайского края начали активно рассылать друг другу сообщение, в котором говорится о том, что с 23 марта вступает в силу так называемый «пакет Яровой».

Якобы все устройства «подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства
CDMX».

«Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны!», — говорится в сообщении.

Также в нем указано, что за распространение шуток и картинок про коронавирус виновным будет грозить арест до 15 суток и штраф.

В полиции заявили, что это фейк.

Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

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