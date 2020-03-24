Алтайская полиция опровергла информацию о штрафах за коронавирусные картинки

22 марта жители Алтайского края начали активно рассылать друг другу сообщение, в котором говорится о том, что с 23 марта вступает в силу так называемый «пакет Яровой».
Якобы все устройства «подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства
CDMX».
«Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны!», — говорится в сообщении.
Также в нем указано, что за распространение шуток и картинок про коронавирус виновным будет грозить арест до 15 суток и штраф.
В полиции заявили, что это фейк.
Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.