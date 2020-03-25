Алтайская полиция предлагает оформлять справки о судимости в электронном виде

Данная мера вводится в целях предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции.
В полиции особо обращают внимание, что получение востребованной услуги «получение справки о наличии или отсутствии судимости» можно в электронном виде.
В данном случае не требуется личное посещение гражданином информационного центра ГУ МВД России, а лучше оставить заявку на получение услуги в «Личном кабинете» на портале.
«Дополнительно заверять такую справку не нужно — она подписана усиленной квалифицированной подписью и имеет такую же юридическую силу для работодателя, как и справка на бумажном носителе. Дополнительно сообщаем, что справку о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме вы можете направить работодателю на адрес электронной почты напрямую с ЕПГУ», — отмечают в ведомстве.
Справки можно получить по телефону 39−73−38.