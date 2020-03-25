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25 марта
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Жизнь

Алтайская полиция предлагает оформлять справки о судимости в электронном виде

Главное управление МВД России по Алтайскому краю обратилось к населению региона с просьбой по возможности получать справки и документы в дистанционном виде, через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Данная мера вводится в целях предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции.

В полиции особо обращают внимание, что получение востребованной услуги «получение справки о наличии или отсутствии судимости» можно в электронном виде.

В данном случае не требуется личное посещение гражданином информационного центра ГУ МВД России, а лучше оставить заявку на получение услуги в «Личном кабинете» на портале.

«Дополнительно заверять такую справку не нужно — она подписана усиленной квалифицированной подписью и имеет такую же юридическую силу для работодателя, как и справка на бумажном носителе. Дополнительно сообщаем, что справку о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме вы можете направить работодателю на адрес электронной почты напрямую с ЕПГУ», — отмечают в ведомстве.

Справки можно получить по телефону 39−73−38.

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