Алтайская полиция просит не верить фейкам про патрули из-за коронавируса

«В Алтайском крае в мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11:00 часов до 21:00 часа по выявлению детей и подростков. В сообщениях также указывается, что посещение учреждений ограничено, контроль — за родителями, а также то, что наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников», — рассказали в ведомстве.