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Жизнь

Алтайская полиция просит не верить фейкам про патрули из-за коронавируса

ГУ МВД по Алтайскому краю призывает жителей региона не реагировать на фейковую информацию по коронавирусной инфекции.

Полиция.
Полиция.
Анна Зайкова, altapress.ru

«В Алтайском крае в мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11:00 часов до 21:00 часа по выявлению детей и подростков. В сообщениях также указывается, что посещение учреждений ограничено, контроль — за родителями, а также то, что наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников», — рассказали в ведомстве.

В МВД заявили, что данная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер.

Также напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо помешало работе объектов жизнеобеспечения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тыс. рублей до 100 тысяч.

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