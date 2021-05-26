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Жизнь

Алтайская полиция задержала браконьера и изъяла 73 рыбки

В Алтайском крае задержали рыбака-браконьера, который сетью добывал плотву, сообщает региональное МВД.

Рыбак.
Рыбак.
СС0

Рыбака задержали в Поспелихинском районе, когда он с уловом возвращался домой на личном автомобиле.

«Для ловли он использовал незаконное приспособление — сеть. У задержанного были изъяты 73 „трофея“ (плотва) и сеть», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили примерно в 36 000 рублей — по 493 рубля за рыбку.

Мужчина пояснил, что он проживает рядом с водоемом и просто хотел расслабиться после тяжелого трудового дня.

Возбудили уголовное дело. За незаконную добычу водных биоресурсов рыбаку грозит до 2 лет лишения свободы.

Накануне на Алтае задержали другого любителя «тихой охоты», который выловил 48 рыб — караси, язь и лещ.

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