19 мая
﻿
Жизнь

Алтайская природа расцветает вопреки холодам - фото

Кандык-сибирский, маральник и желтая хохлатка ярко цветут, вопреки весенним заморозкам. Яркими фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.

Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Погода в середине мая на Телецком озере прохладная и дождливая. Озеро в этот период выглядит особенно величественно.

На его берегах, вопреки холодам, ярко цветет маральник.

Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Также в алтайском заповеднике в апреле-мае наблюдают массовое цветение кандыка-сибирского. Особенно он ценится в период раннего цветения.

Луковицы этого растения можно употреблять в пищу. Особенно их любят кабаны.

Также на берегах расцветает ярко-желтая хохлатка крупноприцветниковая.

Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Яркими фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость