Алтайская прокуратура нашла нарушения в рубцовской колонии

Прокуратура Алтайского края посетила ФКУ ИК-5 в Рубцовске с проверкой состояния законности. Были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки прокуратура обратила особое внимание на соблюдение прав осужденных, привлеченных к труду, обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

С заключенными лично пообщался заместитель прокурора края Вячеслав Шипиев.

«Проверкой были выявлены нарушения законодательства в части материально-бытового обеспечения осужденных, при привлечении их к труду, обеспечении режима и воспитательной работы, в связи с чем, прокуратурой края будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

ФКУ ИК-5 в Рубцовске является колонией общего режима. Здесь содержатся осужденные, которых впервые приговорили к лишению свободы.