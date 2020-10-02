Алтайская прокуратура нашла нарушения в рубцовской колонии

Во время проверки прокуратура обратила особое внимание на соблюдение прав осужденных, привлеченных к труду, обеспечения их средствами индивидуальной защиты.
С заключенными лично пообщался заместитель прокурора края Вячеслав Шипиев.
«Проверкой были выявлены нарушения законодательства в части материально-бытового обеспечения осужденных, при привлечении их к труду, обеспечении режима и воспитательной работы, в связи с чем, прокуратурой края будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.
ФКУ ИК-5 в Рубцовске является колонией общего режима. Здесь содержатся осужденные, которых впервые приговорили к лишению свободы.