8 июня
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Жизнь

Алтайская прокуратура запретила эксплуатацию всех проверенных батутов

Органы прокуратуры Алтайского края проводят проверки аттракционов, сообщает пресс-служба правительства региона. В результате, все проверенные надувные батутов запретили к эксплуатации.

Батут.
Батут.
shutterstock.com

На прошлой неделе в Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края прошли первые проверки аттракционов.

В ходе проверок выявлены нарушения в эксплуатации надувных батутов, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались.

По итогам проверки, приостановлена эксплуатация всех осмотренных аттракционов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура решают вопрос о привлечении отдельных хозяев аттракционов к административной ответственности, предусматривающей штрафа на индивидуальных предпринимателей до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Впереди владельцев аттракционов ждут внеплановые проверки инспекторами гостехнадзора. Они проверят техническую документацию, техосвидетельствования, журналы осмотра, удостоверения операторов и другую документацию.

Также инспекторы проведут более детальный осмотр аттракционов.

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