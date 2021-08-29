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Жизнь

Алтайская семья с двумя детьми заперта в сирийском лагере беженцев без документов

Пожилая жительница Горняка рассказала о своих близких, которые не могут вернуться на родину из сирийского лагеря беженцев. Оказались они там после убийства главы семейства. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, к которому женщина и обратилась за помощью.

Сирия, Алеппо.
Сирия, Алеппо.
СС0

Заявительница рассказала о том, как ее внучка с двумя правнучками и гражданским мужем уехали жить за границу.

«Сначала этот мужчина уверял всех, что они будут жить в Турции, но, когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас», — сообщила пенсионерка.

Спустя некоторое время мужа убили. Женщина вместе с детьми оказалась в лагере беженцев, где у них отобрали все документы и, по словам жительницы Горняка, теперь не отпускают на родину.

Пенсионерка уже обращалась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в МИД РФ. Чтобы вызволить близких, нужно восстановить документы, подтверждающих гражданство и наличие родственных связей.

«При этом пенсионерка, не имея соответствующей доверенности, не может получить эти документы», — отметил Борис Ларин и сообщил, что взял дело на особый контроль.

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